Covid, uno studio accende la speranza: un nuovo antivirale può bloccare la trasmissione in 24 ore (Di venerdì 4 dicembre 2020) Covid, uno studio accende la speranza: un nuovo antivirale potrebbe bloccare la trasmissione in 24 ore. La ricerca che riguarda la prevenzione e la cura del virus potrebbe arricchirsi di un nuovo farmaco. La notizia arriva dagli Usa. E accende la speranza in tutto il mondo. Un nuovo antivirale sembrerebbe in grado di interdire la trasmissione del virus Sars-coV-2 in 24 ore. Ad alimentare l’ottimismo nella lotta a Covid-19 è uno studio americano pubblicato su Nature Microbiology. Si tratta della molecola molnupiravir (o Mk-4482/Eidd-2801) che, testata sugli animali dai ricercatori della Georgia State University guidati ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020), unola: unpotrebbelain 24 ore. La ricerca che riguarda la prevenzione e la cura del virus potrebbe arricchirsi di unfarmaco. La notizia arriva dagli Usa. Elain tutto il mondo. Unsembrerebbe in grado di interdire ladel virus Sars-coV-2 in 24 ore. Ad alimentare l’ottimismo nella lotta a-19 è unoamericano pubblicato su Nature Microbiology. Si tratta della molecola molnupiravir (o Mk-4482/Eidd-2801) che, testata sugli animali dai ricercatori della Georgia State University guidati ...

