Covid, contagi nelle scuole e istituti chiusi: la situazione regione per regione (Di venerdì 4 dicembre 2020) nelle regioni arancioni le scuole sono di nuovo aperte fino alla terza media, mentre rimangono in didattica a distanza ancora quelli delle superiori, ma i casi di chiusura o classi in quarantena continuano. Intanto, come stabilisce il nuovo Dpcm di dicembre, il 7 gennaio gli studenti delle scuole superiori torneranno in aula al 75%. Ecco la situazione Leggi su tg24.sky (Di venerdì 4 dicembre 2020)regioni arancioni lesono di nuovo aperte fino alla terza media, mentre rimangono in didattica a distanza ancora quelli delle superiori, ma i casi di chiusura o classi in quarantena continuano. Intanto, come stabilisce il nuovo Dpcm di dicembre, il 7 gennaio gli studenti dellesuperiori torneranno in aula al 75%. Ecco la

petergomezblog : Sondaggio Demopolis per Otto e mezzo La7, 2 su 3 contro un allentamento delle misure anti-Covid: 'Preoccupati dall'… - Tg3web : Potranno di nuovo abbracciare i propri cari gli ospiti e le ospiti delle Rsa. Anche se in un modo del tutto partico… - tg2rai : #Covid, nel giorno in cui il governo vara le misure per il #natale si registra il record di morti: 993 in 24 ore, i… - TgrRai : #Covid, la curva dei contagi flette e diminuiscono i ricoverati, ma ieri decessi da record. 993 morti: mai così tan… - Pino__Merola : Covid-19, in Italia 23.225 nuovi contagi: i dati regione per regione -