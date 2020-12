Conte: “Orgoglioso perché ci siamo tappati le orecchie e abbiamo pensato a giocare” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna, l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa. E’ tornato anche sulla prestazione in Europa League. Cosa l’ha reso più orgoglioso della squadra? “Ci siamo tappati le orecchie, abbiamo pensato a giocare e fare del nostro meglio” La squadra sta accusando un po’ di stanchezza? “Inevitabile sentire un po’ di stanchezza, con il Bologna almeno abbiamo avuto un giorno in più per recuperare” L’anno scorso contro il Bologna si sono infranti i vostri sogni scudetto… “L’abbiamo persa in modo incredibile. Vincevamo 1-0, dominavamo e poi abbiam sbagliato il rigore precedente ai due gol subiti in contropiede. Ero molto arrabbiato, difficile dare una spiegazione. Il Bologna è una ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alla vigilia della partita di campionato contro il Bologna, l’allenatore dell’Inter, Antonio, ha parlato in conferenza stampa. E’ tornato anche sulla prestazione in Europa League. Cosa l’ha reso più orgoglioso della squadra? “Cilea giocare e fare del nostro meglio” La squadra sta accusando un po’ di stanchezza? “Inevitabile sentire un po’ di stanchezza, con il Bologna almenoavuto un giorno in più per recuperare” L’anno scorso contro il Bologna si sono infranti i vostri sogni scudetto… “L’persa in modo incredibile. Vincevamo 1-0, dominavamo e poi abbiam sbagliato il rigore precedente ai due gol subiti in contropiede. Ero molto arrabbiato, difficile dare una spiegazione. Il Bologna è una ...

napolista : #Conte: “Orgoglioso perché ci siamo tappati le orecchie e abbiamo pensato a giocare” L’allenatore dell’#Inter in co… - MarisciaFox : RT @marifcinter: Conte: 'La cosa che mi ha reso più orgoglioso in Champions? Ci siamo tappati le orecchie e abbiamo cercato di fare del nos… - TuttoMercatoWeb : Conte: 'Cosa mi ha reso orgoglioso? Ci siamo tappati le orecchie e abbiamo giocato...' - marifcinter : Conte: 'La cosa che mi ha reso più orgoglioso in Champions? Ci siamo tappati le orecchie e abbiamo cercato di fare del nostro meglio' - icksx : @borghi_claudio @AlbertoBagnai Orgoglioso di avere anticipato Bagnai in un risposta a un suo tweet su Conte e Mes -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Orgoglioso Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE