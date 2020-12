Conte, il bastone e la carota: analisi di un fallimento (Di venerdì 4 dicembre 2020) Esattamente cinquant’anni fa, nel 1970, il sociologo Richard Titmuss si mise a studiare come funzionavano i sistemi di donazione di sangue nel mondo. L’idea gli venne per via di un dibattito che stava prendendo piede nel suo Paese al tempo, data la carenza di sangue, ovvero se fosse opportuno o no incentivare i donatori pagandoli. Titmuss ipotizzò allora che farlo non solo non avrebbe aumentato le donazioni, ma le avrebbe addirittura diminuite. Le sue affermazioni furono snobbate dai più con un misto di derisione e condiscendenza. Venticinque anni dopo, due economisti svedesi – Mellström e Johannesson - lessero di Titmuss, e decisero di provare se le sue idee potessero essere vere. Condussero quindi alcuni esperimenti con donatori di sangue o persone interessate a donare, e osservarono esattamente quello che Titmuss aveva previsto: se si proponeva un pagamento, queste donavano di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Esattamente cinquant’anni fa, nel 1970, il sociologo Richard Titmuss si mise a studiare come funzionavano i sistemi di donazione di sangue nel mondo. L’idea gli venne per via di un dibattito che stava prendendo piede nel suo Paese al tempo, data la carenza di sangue, ovvero se fosse opportuno o no incentivare i donatori pagandoli. Titmuss ipotizzò allora che farlo non solo non avrebbe aumentato le donazioni, ma le avrebbe addirittura diminuite. Le sue affermazioni furono snobbate dai più con un misto di derisione e condiscendenza. Venticinque anni dopo, due economisti svedesi – Mellström e Johannesson - lessero di Titmuss, e decisero di provare se le sue idee potessero essere vere. Condussero quindi alcuni esperimenti con donatori di sangue o persone interessate a donare, e osservarono esattamente quello che Titmuss aveva previsto: se si proponeva un pagamento, queste donavano di ...

gufolibero : RT @HuffPostItalia: Conte, il bastone e la carota: analisi di un fallimento - HuffPostItalia : Conte, il bastone e la carota: analisi di un fallimento - VespaioIl : @Drittorovescio_ I #Dpcm di Conte sono come la carota per l'asino. Se ti comporti bene ti promette la CAROTA.. ad… - menesbatto_ : #Conte È partito con la carota ma sento già il bastone in arrivo - robertaramundo1 : @LucaBadaboom Io ho veramente un bastone, lo vorrei usare su Conte non sai quanto. -

Ultime Notizie dalla rete : Conte bastone Conte, il bastone e la carota: analisi di un fallimento L'HuffPost Conte, il bastone e la carota: analisi di un fallimento

Esattamente cinquant’anni fa, nel 1970, il sociologo Richard Titmuss si mise a studiare come funzionavano i sistemi di donazione di sangue nel mondo. L’idea gli venne per via di un ...

Gagliardini imprescindibile per Conte: il club pensa al rinnovo fino al 2025

Roberto Gagliardini è diventato uno dei giocatori chiave per Antonio Conte ed è per questo motivo che il club pensa al rinnovo fino al 2025 ...

Esattamente cinquant’anni fa, nel 1970, il sociologo Richard Titmuss si mise a studiare come funzionavano i sistemi di donazione di sangue nel mondo. L’idea gli venne per via di un ...Roberto Gagliardini è diventato uno dei giocatori chiave per Antonio Conte ed è per questo motivo che il club pensa al rinnovo fino al 2025 ...