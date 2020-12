Chi è l’ex ballerino di “Amici” finito in carcere: dovrà scontare quasi tre anni per stupro (video) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Era stato ballerino di “Amici 3”, Catello Miotto, finito ieri in carcere per stupro. “Lello” Miotto, 35 anni, dovrà scontare infatti la pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione. L’accusa è di violenza sessuale commessa ai danni dell’ex moglie di un suo amico. I fatti risalgono al 27 febbraio 2010 a Bagnaia, nel Viterbese. Secondo l’accusa il ballerino di Amici ha commesso uno stupro sul’ex moglie del suo migliore amico. Proprio con l’amico aveva trascorso la serata e parte della nottata girovagando da un locale all’altro e bevendo una grande quantità di alcol. Miotto, titolare di una scuola di ballo, aveva avuto una certa notorietà nel 2003 per aver ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 4 dicembre 2020) Era statodi “Amici 3”, Catello Miotto,ieri inper. “Lello” Miotto, 35infatti la pena definitiva di 2e 11 mesi di reclusione. L’accusa è di violenza sessuale commessa ai ddelmoglie di un suo amico. I fatti risalgono al 27 febbraio 2010 a Bagnaia, nel Viterbese. Secondo l’accusa ildi Amici ha commesso unosumoglie del suo migliore amico. Proprio con l’amico aveva trascorso la serata e parte della nottata girovagando da un locale all’altro e bevendo una grande quantità di alcol. Miotto, titolare di una scuola di ballo, aveva avuto una certa notorietà nel 2003 per aver ...

