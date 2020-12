Aveva problemi ad allattare ma per paura del Covid non si reca in ospedale: la figlia muore per denutrizione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una bimba di un mese è deceduta all'ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove era giunta denutrita in condizioni gravissime. La piccola, primogenita di una coppia di Angri, era ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 dicembre 2020) Una bimba di un mese è deceduta all'di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dove era giunta denutrita in condizioni gravissime. La piccola, primogenita di una coppia di Angri, era ...

