5 oggetti che dovresti pulire quotidianamente a casa per evitare i batteri (Di venerdì 4 dicembre 2020) La pandemia ha portato l'igiene delle nostre case a livelli mai visti prima. Molte persone sono davvero preoccupate per la diffusione di virus, batteri e germi e per evitare la loro diffusione è consigliabile creare una routine di pulizia che tratta anche alcuni oggetti particolari che spesso portiamo con noi, anche fuori dalle mura di casa. Attualmente ci sono molti consigli per la prevenzione e per la pulizia e il principale è sicuramente quello di lavarsi frequentemente le mani e di evitare di toccare un oggetto e poi il nostro volto. La pulizia delle superfici è un elemento fondamentale per la lotta al Covid-19 e ci sono alcuni oggetti che dovremmo tenere molto in considerazione durante le nostre fasi di igienizzazione, ad esempio occhiali, i cellulari o le chiavi di ...

Ultime Notizie dalla rete : oggetti che Il potere dell'ordine a casa elledecor.com Zepp Z, lo smartwatch classico ma anche sportivo e multifunzionale

Bene, Zepp Z è, come abbiamo detto, un oggetto elegante, con un'immagine piuttosto tradizionale, da "orologio" e non da device tecnologico. L'idea che vuole trasmettere è quella di un orologio di ...

Napoli, ok della giunta: il "San Paolo" diventa "Stadio Diego Armando Maradona"

che si identifica pienamente in lui; sempre dalla parte dei più deboli e della gente comune, Maradona ha combattuto i pregiudizi e le discriminazioni di cui erano ancora oggetto i napoletani ...

