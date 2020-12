Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 dicembre 2020)DEL 03 DICEMBREORE 16.20 ALESSIO CONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. INIZIAMO DACODE A TRATTI SUL RACCORDO IN ESTERNA TRA COLOMBO E LAURENTINA INTERNA ALLA’ALTEZZA DELL’A24. QUESTA LA CAUSA DELLE CODE IN USCITA SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA A24 DA TORCERVARA PROSEGUIAMO SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE PER LAVORI TRA QUARTICCIOLO E CASTEL NUOVO DI PORTO PER LA PRESENZA DI DUE CANTIERI CON SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI ALLA CORSIA VERSO MENTANA CODE SULLA NOMENTANA DAL RACCORDO ALLA NOMENTANA BIS, PER EFFETTO CODE ANCHE SU VIA RINALDO D’AQUINO PER TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA CODE TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA NEI DUE SENSI CODE A TRATTI ANCHE SULLA TIBURTINA DA SETTECAMINI A TIVOLI VERSO OSTIA CODDE SULLA ...