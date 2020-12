Vaccino Covid | Arcuri | ‘Eni e Poste realizzeranno sistema informativo per tracciare le dosi Per somministrazione in campo 20mila operatori’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 dicembre 2020) “Insieme aitaliane ed Eni è in corso di realizzazione unevoluto che prevede alcune fasi fondamentali che sono la distribuzione e il tracciamento delvia via che viene movimentato sul territorio, la prenotazione, accettazione e l’erogazione, la farmaco vigilanza e il follow up“, così il commissario all’emergenza coronavirus, Domenico, parlando davanti alle Commissioni riunite Trasporti e Affari sociali sui temi del trasporto e della distribuzione dei vaccini contro il coronavirus. Il Commissario ha poi specificato che a mettere in pratica la campagna vaccinale sarà “un gruppo fino aprofessionalità” che, ha spiegato, “potranno essere utilizzate per il tempo di questa massiccia campagna”. Gli operatori saranno trovati grazie a una ...