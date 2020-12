Uomini e Donne oggi 3 dicembre: le anticipazioni del Trono Classico e del Trono Over (Di giovedì 3 dicembre 2020) Cosa succede nella puntata di Uomini e Donne di oggi giovedì 3 dicembre? Le anticipazioni, svelate dal Vicolo delle News, parlando di un possibile ruolo di protagonista di Davide Donadei per l’appuntamento odierno. Andiamo però per gradi: la trasmissione di Maria De Filippi, come annunciato nelle precedenti puntate, si fermerà per natale. Una sospensione momentanea e programmata, come succede ogni anno, per dare modo alla programmazione di Canale 5 di adeguarsi al periodo natalizio su film e trasmissioni sulle festività. Insomma, uno stop che durerà circa un mese con appuntamento per il ritorno fissato a dopo le feste. Ultime puntate prima dello stop quindi per Uomini e Donne. Nell’appuntamento di oggi giovedì 3 dicembre sotto i ... Leggi su italiasera (Di giovedì 3 dicembre 2020) Cosa succede nella puntata didigiovedì 3? Le, svelate dal Vicolo delle News, parlando di un possibile ruolo di protagonista di Davide Donadei per l’appuntamento odierno. Andiamo però per gradi: la trasmissione di Maria De Filippi, come annunciato nelle precedenti puntate, si fermerà per natale. Una sospensione momentanea e programmata, come succede ogni anno, per dare modo alla programmazione di Canale 5 di adeguarsi al periodo natalizio su film e trasmissioni sulle festività. Insomma, uno stop che durerà circa un mese con appuntamento per il ritorno fissato a dopo le feste. Ultime puntate prima dello stop quindi per. Nell’appuntamento digiovedì 3sotto i ...

MinisteroDifesa : Per il piano distribuzione #vaccini le #ForzeArmate daranno il loro prezioso contributo. Fin da inizio pandemia don… - CottarelliCPI : In Italia solo il 2,4 percento degli uomini uccisi è stato ucciso da un partner o ex partner. Per le donne questo d… - carlosibilia : All'alba sono stati disposti 28 arresti per attività di #camorra a #Roma. Decapitato il cartello del boss #Senese d… - Frances11901980 : @la_giusi Ah ok mai seguito uomini e donne ahahah - EPietrafesa : #Brunori di #Sapienza racconta come #osas sia una epidemia sommersa: il 23,4% delle donne e il 49,7% degli uomini s… -