Tragedia a Roma, ancora sangue sulle strade: investita e uccisa 58enne (Di giovedì 3 dicembre 2020) ancora sangue sulle strade di Roma. Questa mattina, intorno alle 7.00, una donna è stata investita e uccisa da un’auto. E’ successo su viale Duilio Cambellotti, all’incrocio con via di Tor Bella Monaca. Una donna nata in Marocco, classe 1962, è stata investita da una Fiat Panda condotta da una donna italiana del 1960. La conducente dell’auto si è fermata a prestare i primi soccorsi, ma per il pedone non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale per tutti i rilievi del caso: a tal proposito è stato chiuso al traffico Viale Duilio Cambellotti. Sono in corso gli accertamenti per verificare e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale. su Il Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 3 dicembre 2020)di. Questa mattina, intorno alle 7.00, una donna è statada un’auto. E’ successo su viale Duilio Cambellotti, all’incrocio con via di Tor Bella Monaca. Una donna nata in Marocco, classe 1962, è statada una Fiat Panda condotta da una donna italiana del 1960. La conducente dell’auto si è fermata a prestare i primi soccorsi, ma per il pedone non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale diCapitale per tutti i rilievi del caso: a tal proposito è stato chiuso al traffico Viale Duilio Cambellotti. Sono in corso gli accertamenti per verificare e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro mortale. su Il Corriere ...

CorriereCitta : Tragedia a Roma, ancora sangue sulle strade: investita e uccisa 58enne - TormalinaB : @ambrosettiangel Diciamoci la verità caro Angelo, la neve a Roma è una tragedia, ma è anche di una bellezza struggente...? - DottVicidomini : La Tragedia si chiama De Luca e amici ...ieri sono tornata da roma alle 19 30non è concepibile che si chiude tutto… - poteredonna : @Wondolowski17 Secondo i romani a pasta deve essere al dente, quindi i minuti sulla scatola sono giusti. Per i sard… - goldenxsra : io veramente lo so che non ci riuscirò mai, e non lo dico per essere pessimista. solo per comprarmi un paio di scar… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Roma Tragedia a Roma, uomo precipita e resta infilzato in una ringhiera: morto sul colpo Il Corriere della Città Roma, GdF confisca 340 milioni di euro a imprenditore romano

Le ultime notizie dalla città di Roma di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.

Tragedia a Roma, ancora sangue sulle strade: investita e uccisa 58enne

Ancora sangue sulle strade di Roma. Questa mattina, intorno alle 7.00, una donna è stata investita e uccisa da un’auto. E’ successo su viale Duilio Cambellotti, all’incrocio con via di Tor Bella Monac ...

Le ultime notizie dalla città di Roma di cronaca, attualità, politica, cultura, sport. Aggiornamenti e news quotidiane.Ancora sangue sulle strade di Roma. Questa mattina, intorno alle 7.00, una donna è stata investita e uccisa da un’auto. E’ successo su viale Duilio Cambellotti, all’incrocio con via di Tor Bella Monac ...