Prefetto dispone ' misure tutorie' a Gentile Indaga la Procura Landella alla Nord | ' Occupatevi del benessere dei giocatori'

(Di giovedì 3 dicembre 2020) La Curvanon perdona, sull'intimidazione al'attacco a: 'Balordi a chi? Non si permetta' 3 dicembre 2020 Intimidazione a, l'ex capitano scosso: 'Sto pensando di lasciare'.

infoitsport : Prefetto dispone 'misure tutorie' a Gentile. Indaga la Procura. Landella alla Nord: 'Occupatevi del benessere dei g… -

Ultime Notizie dalla rete : Prefetto dispone

CataniaToday

Cosa stabilisce per la scuola il Dpcm Natale?Si va dal 50% di studenti delle superiori in classe il 7 gennaio ai trasporti in mano ai Prefetti ...Il prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, ha disposto misure di protezione nei confronti di Federico Gentile, il calciatore del Foggia vittima di una intimidazione ...