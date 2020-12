Nizza-Leverkusen 2-3: le Aspirine sbancano l’Allianz Rivera con una grande prestazione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Bayer Leverkusen vince nella trasferta contro il Nizza mettendo in ghiaccio la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Nel primo tempo i tedeschi si sono portati in vantaggio per 2-1 (reti di Diaby e Dragovic per le Aspirine, Kamara invece è andato a segno per i francesi). Nella ripresa il Leverkusen trionfa con la rete di Baumgartlinger in modo da preparare al meglio la sfida contro lo Slavia Praga del prossimo 10 dicembre. Com’è andata la gara? Primo tempo Primo tempo semplicemente spettacolare alla Riviere Arena di Nizza. Il Bayer Leverkusen guida il match sin dagli inizi, passando in avanti dopo 22? circa. Moussa Diaby di destro posiziona la sfera alle spalle di Benitez dopo aver accolto un filtrante di Bellarabi. Subito il vantaggio, i francesi rispondono, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Bayervince nella trasferta contro ilmettendo in ghiaccio la qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Nel primo tempo i tedeschi si sono portati in vantaggio per 2-1 (reti di Diaby e Dragovic per le, Kamara invece è andato a segno per i francesi). Nella ripresa iltrionfa con la rete di Baumgartlinger in modo da preparare al meglio la sfida contro lo Slavia Praga del prossimo 10 dicembre. Com’è andata la gara? Primo tempo Primo tempo semplicemente spettacolare alla Riviere Arena di. Il Bayerguida il match sin dagli inizi, passando in avanti dopo 22? circa. Moussa Diaby di destro posiziona la sfera alle spalle di Benitez dopo aver accolto un filtrante di Bellarabi. Subito il vantaggio, i francesi rispondono, ...

