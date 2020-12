Morte Maradona | Gigi Riva | “Ha lottato per un intero popolo | un pò come me”

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Il Cda del Cagliari ha confermato,scontato, la presidenza onoraria del club sardo a. La stella del calcio italiano ha parlato a La Gazzetta dello Sport di questo e di altre cose, tra cui un ricordo di. Queste le sue parole: “Sono contento ed onorato di continuare a svolgere questa carica nel club che ho sempre amato. E’ difficile portare il Cagliari ai fasti degli anni ’70, per non parlare dello Scudetto, ormai i tempi sono cambiati. Però riuscire ad avvicinare la zona europea è un obiettivo che desideriamo raggiungere”. Un ricordo poi su: “Uno dei più grandi della storia dello sport. Un amico e una persona vera. Ogni volta che ci vedevamo c’era un feeling speciale. Non ho avuto la fortuna di giocare nel suo periodo, io sono più legato a Pelè dal punto di vista ...

“Sono sommerso dal dolore, come se fossi coperto di merda. Cominciamo da qui. Era immortale ma non era dio, non era un modello morale e non voleva esserlo, non era neanche Pelé. Era un ragazzo che ave ...Il quotidiano argentino Clarìn ha diffuso le immagini della casa a Tigre in cui Diego Armando Maradona ha trascorso gli ultimi giorni di vita.