La casa di carta | Netflix conferma il remake coreano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ladiè uno dei titoli di punta di: la quarta stagione ha registrato 65 milioni di spettatori nelle prime quattro settimane e l’attesa e spasmodica. Ebbene, visto il successo della serie spagnola, in Corea hanno ben pensato di farne un. La notizia è stata diffusa da Variety, secondo cui sceneggiatori e registi già starebbero a lavoro per realizzare una versione asiatica della storia che ha catturato milioni di utenti. Ladi: cosa ha annunciatocreerà una versione coreana della sua serie popolarissima serie in lingua spagnola Ladi. La produzione sarà una collaborazione tra BH Entertainment e Contents Zium. La regia L’adattamento ...