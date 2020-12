Il Bangladesh vuole portare migliaia di rohingya su una piccola e remota isola

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ufficialmente lo fa per alleggerire l'affollamento nei campi profughi del paese, ma ci sono molte preoccupazioni per il rispetto dei loro diritti umani

Mons. Bejoy N. D'Cruze succede al card. Patrick D'Rozario. La cerimonia di insediamento si è tenuta stamane in cattedrale. L'impegno dei laici nel guidare la diocesi e nel dia ...