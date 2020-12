Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck contro Stefania Orlando «La vera stratega di quest’edizione» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Patrizia De Blanck è stata eliminata dal Grande Fratello Vip per volere del pubblico, ma lei si ritiene la vincitrice morale di quest’edizione. Un reality in cui Patrizia De Blanck è stata eliminata perché autentica, al contrario della “stratega” Stefania Orlando. Nella Casa Patrizia De Blanck era molto benvoluta: “Ho festeggiato ottanta anni nella Casa – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – E’ stato il momento più bello della mia permanenza a Cinecittà. Mai come in quel giorno ho sentito l’affetto e l’amore degli altri, e anche se oggi sono fuori dal gioco, so perfettamente di essere la vincitrice morale del Grande Fratello Vip”. In molti la ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 3 dicembre 2020)Deè stata eliminata dalVip per volere del pubblico, ma lei si ritiene la vincitrice morale di. Un reality in cuiDeè stata eliminata perché autentica, al contrario della “. Nella CasaDeera molto benvoluta: “Ho festeggiato ottanta anni nella Casa – ha fatto sapere in un’intervista a “Chi” – E’ stato il momento più bello della mia permanenza a Cinecittà. Mai come in quel giorno ho sentito l’affetto e l’amore degli altri, e anche se oggi sono fuori dal gioco, so perfettamente di essere la vincitrice morale delVip”. In molti la ...

