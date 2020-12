Future USA in moderato rialzo (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – I Future USA mostrano un andamento cautamente positivo, anticipando una partenza prudente per Wall Street. Il mercato resta concentrato sulle notizie relative al vaccino anti-Covid, sulle decisioni dell’Opec e sui dati macro, nella speranza che il Congresso si decida a varare un nuovo piano di stimoli. Intanto, il dato sui licenziamenti ha evidenziato un rallentamento rispetto al mese precedente, così come quello delle richieste di disoccupazione, che sono calate più del previsto. Il Future sul Dow Jones segna un moderato aumento dello 0,08% a 29.892 punti, mentre quello sullo S&P 500 sosta sulla parità a 3.667 punti (+0,01%). Allo stesso modo il contratto sul Nasdaq sale dello 0,14% a 12.472 punti. Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – IUSA mostrano un andamento cautamente positivo, anticipando una partenza prudente per Wall Street. Il mercato resta concentrato sulle notizie relative al vaccino anti-Covid, sulle decisioni dell’Opec e sui dati macro, nella speranza che il Congresso si decida a varare un nuovo piano di stimoli. Intanto, il dato sui licenziamenti ha evidenziato un rallentamento rispetto al mese precedente, così come quello delle richieste di disoccupazione, che sono calate più del previsto. Ilsul Dow Jones segna unaumento dello 0,08% a 29.892 punti, mentre quello sullo S&P 500 sosta sulla parità a 3.667 punti (+0,01%). Allo stesso modo il contratto sul Nasdaq sale dello 0,14% a 12.472 punti.

