Francesco Oppini abbandona il GF VIP? Zorzi: “Ogni giorno dice che se ne va! Mi sono rotto!” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Niente da fare, non c’è pace per Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Ancora una volta i due VIPponi si ritrovano uno contro l’altro e perché? La causa è ancora una volta il prolungamento del Grande Fratello VIP fino a febbraio. Dall’annuncio sono ormai passate quasi due settimane, eppure c’è chi ancora non sembra darsi pace per la decisione arrivata da Mediaset. Elisabetta Gregoraci ha parlato ancora una volta della sua decisione: Ho valutato le mie cose, poi basta. Sennò diventa pesante anche per gli altri e diventa una sorta di catena continua e non serve. Bisogna parlare d’altro, sennò veramente… Non siamo al patibolo. Ognuno fa le proprie considerazioni e basta. Ci ho parlato anche io oggi, perché lo vedo in loop. Ricordiamo che, inizialmente, Elisabetta avrebbe voluto ... Leggi su gossipblog (Di giovedì 3 dicembre 2020) Niente da fare, non c’è pace per Tommaso. Ancora una volta i dueponi si ritrovano uno contro l’altro e perché? La causa è ancora una volta il prolungamento del Grande Fratellofino a febbraio. Dall’annuncioormai passate quasi due settimane, eppure c’è chi ancora non sembra darsi pace per la decisione arrivata da Mediaset. Elisabetta Gregoraci ha parlato ancora una volta della sua decisione: Ho valutato le mie cose, poi basta. Sennò diventa pesante anche per gli altri e diventa una sorta di catena continua e non serve. Bisogna parlare d’altro, sennò veramente… Non siamo al patibolo. Ognuno fa le proprie considerazioni e basta. Ci ho parlato anche io oggi, perché lo vedo in loop. Ricordiamo che, inizialmente, Elisabetta avrebbe voluto ...

