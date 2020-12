Dpcm di Natale: senatori Pd chiedono spostamenti fra comuni 25 e 26 dicembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) Venticinque senatori del Pd (sui 35 he compongono il guppo) hanno scritto una lettera al loro capogruppo, Andrea Marcucci, per chiedere che lo spostamento tra comuni nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio possa avvenire, per consentire a persone che vivono in comuni medio-piccoli di ricongiungersi, per poche ore, con i familiari Leggi su firenzepost (Di giovedì 3 dicembre 2020) Venticinquedel Pd (sui 35 he compongono il guppo) hanno scritto una lettera al loro capogruppo, Andrea Marcucci, per chiedere che lo spostamento tranelle giornate del 25 e 26e 1 gennaio possa avvenire, per consentire a persone che vivono inmedio-piccoli di ricongiungersi, per poche ore, con i familiari

matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - marcodimaio : Poche ore al nuovo #Dpcm che, visto l’andamento del contagio in costante miglioramento, allenterà alcune misure. Lo… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto spostamenti. Natale e Capodanno saranno 'bl… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: La bozza è stata inviata alle Regioni: ecco cosa contiene il testo ? #dpcm #regioni #natale #bozza - ilmarziano1 : Dpcm Natale, riepilogo spostamenti: No tra regioni diverse, no tra comuni diversi, sì rientro alla residenza, no l… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale Dpcm Natale 2020, cosa si può fare e cosa no in Lombardia: coprifuoco, spostamenti, cenone IL GIORNO Covid, Natale e Capodanno blindati nel proprio Comune

Roma, 3 Dicembre - Natale e Capodanno "blindati" dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto ...

Covid: Lavevaz, norma Dpcm su spostamenti è iniqua

(ANSA) - AOSTA, 03 DIC - "Nessuna richiesta delle Regioni è stata accolta nel Dpcm. In particolare siamo stati infastiditi ... Non ci si potrà spostare nel comune vicino per il pranzo di Natale, anche ...

Roma, 3 Dicembre - Natale e Capodanno "blindati" dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto ...(ANSA) - AOSTA, 03 DIC - "Nessuna richiesta delle Regioni è stata accolta nel Dpcm. In particolare siamo stati infastiditi ... Non ci si potrà spostare nel comune vicino per il pranzo di Natale, anche ...