Disabili: Conte, 'attenzione in progetti Recovery e G20' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Molti progetti finanziati con il Recovery fund serviranno anche a promuovere interventi a favore dell'inclusione delle persone con Disabilità, e ci sarà grande attenzione anche nell'ambito del G20 che ha tre obiettivi -Planet, prosperity, people- sarebbe assurdo non dedicare attenzione alle persone". Così il premier Giuseppe Conte intervenendo all'iniziativa sulla Disabilità a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Moltifinanziati con ilfund serviranno anche a promuovere interventi a favore dell'inclusione delle persone contà, e ci sarà grandeanche nell'ambito del G20 che ha tre obiettivi -Planet, prosperity, people- sarebbe assurdo non dedicarealle persone". Così il premier Giuseppeintervenendo all'iniziativa sullatà a Palazzo Chigi.

TV7Benevento : Disabili: Conte, 'attenzione in progetti Recovery e G20'... - TV7Benevento : Disabili: Conte, 'impegno governo per azione efficace e concreta'... - FrScala : @LegaSalvini Governo conte non solo ci costringe a non festeggiate il Natale insieme con figli e nipoti ma a diment… - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: Conte sotto accusa nella giornata internazionale delle persone con disabilità: 'In tv spara cifre grosse, si diverte a gioc… - valeria_frezza : RT @andrea_cangini: La misteriosa scomparsa del fondo destinato ai #caregiverfamiliari, le promesse da marinaio di Conte, la mancanza di in… -

Ultime Notizie dalla rete : Disabili Conte Conte nel mirino dei genitori di disabili: "Ci prende in giro, riceviamo solo briciole" ilGiornale.it Disabili: Conte, 'attenzione in progetti Recovery e G20'

e ci sarà grande attenzione anche nell'ambito del G20 che ha tre obiettivi -Planet, prosperity, people- sarebbe assurdo non dedicare attenzione alle persone". Così il premier Giuseppe Conte ...

Disabili: Conte, 'impegno governo per azione efficace e concreta'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Non ci aspettiamo prodigi oggi, per averne ci vuole lavoro, fatica, impegno, costante attenzione protratta nel tempo. Vi assicuriamo che la nostra azione cercherà sempre pi ...

e ci sarà grande attenzione anche nell'ambito del G20 che ha tre obiettivi -Planet, prosperity, people- sarebbe assurdo non dedicare attenzione alle persone". Così il premier Giuseppe Conte ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Non ci aspettiamo prodigi oggi, per averne ci vuole lavoro, fatica, impegno, costante attenzione protratta nel tempo. Vi assicuriamo che la nostra azione cercherà sempre pi ...