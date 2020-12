Conte: 'Sarà un Natale diverso'. Ecco le nuove misure del dpcm (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata. Sarà un Natale diverso da tutti gli anni, ma non meno autentico". Così esordisce Giuseppe Conte, nella conferenza stampa che presenta il nuovo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 3 dicembre 2020) "Dobbiamo scongiurare il rischio di una terza ondata.unda tutti gli anni, ma non meno autentico". Così esordisce Giuseppe, nella conferenza stampa che presenta il nuovo ...

forza_italia : La Camera è al lavoro e lo sarà fino alle 22...ma il premier ancora una volta snobba il Parlamento per fare la sua… - petergomezblog : Recovery plan, a gestirlo sarà un comitato collegiale: oltre a Conte, Gualtieri e Patuanelli, previsti sei manager… - DVDSCT : SONO D'ACCORDO COL GOVERNO. Mi spiace, ma nessuno è psicologicamente pronto a una terza ondata. Questa magari ci s… - aNam95652071 : Questi #DPCM sono peggio dell’enigma della sfinge...all’ingresso di ogni regione chi non saprà risolvere il DPCM sa… - GiovannaStanzio : #Dpcm Sarà un mio limite, ho sentito Conte dire che gli alberghi saranno aperti, ma se non ci si può muovere, chi saranno gli ospiti??? -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Sarà Conte sul Dpcm Covid: Zone nelle regioni? Alternativa è lockdown Italia | Intervista Corriere della Sera