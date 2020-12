Con il cambio di colori delle Regioni è diminuito solo indice l' Rt

(Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - “Sull'allentamento delle misure del 29 novembre, deciso sulla base dei criteri del Dpcm del 3 novembre, pesa di fattola riduzione dell'indice Rt, visto che tutti gli altri indicatori sono peggiorati rispetto al 6 novembre, tranne rare eccezioni”. È quanto evidenzia il monitoraggio della Fondazione Gimbe sottolineando che “le misure di contenimento differenziate sembrano funzionare in relazione a intensità e durata, ma alcuni miglioramenti sono enfatizzati da ritardi di notifica e dati incompleti”. “La nostra analisi – ha dichiarato Renata Gili, responsabile Ricerca sui Servizi Sanitari della Fondazione Gimbe – conferma che, Rt a parte, non si intravedono risultati tangibili a 3 settimane dall'introduzione delle misure. Inoltre, suggerisce che sbiadire troppo presto il colore dellerischia di determinare una risalita prima ...

(AGI) - Roma, 3 dic. - "Sull'allentamento delle misure del 29 novembre, deciso sulla base dei criteri del Dpcm del 3 novembre, pesa di fatto solo la riduzione dell'indice Rt, visto che tutti gli altri ...Cambio di cambio di colore e vie dello shopping prese subito d'assalto in alcune città italiane, lasciando in sconcerto e allarme virologi e politici. Come riporta l’Adnkronos, da Torino, il president ...