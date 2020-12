Chiesa | “Felice per il gol A mio padre ruberei il tiro”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 3 dicembre 2020) A Sky Sport ha commentato la vittoria della Juve sulla Dinamo Kiev, Federico, autore del primo gol con la Signora e prima rete in Champions. Queste le sue parole: “Prima coppiae figlio a fare gol in Champions? Sono veramente felice anche per questo. L’ho saputo adesso, non sapevo di questo record e sono contento. Il gol? Lo proviamo in allenamento, il mister vuole che andiamo a chiudere l’azione a turno, a seconda di chi si trova in quella zona del campo. Questo è ormai il calcio moderno. Me lo dice anche il mister che per far gol bisogna entrare nell’area di rigore, buttarsi e prima o poi il pallone arriva. Poi attaccare la profondità e puntare l’uomo. Cosaa mio papà? Il tiro. Lui tirava in maniera fantastica di destro e di sinistro, la sua coordinazione era da fenomeno. Io non ho un brutto tiro ma non è ...