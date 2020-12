Xbox Game Pass festeggia il Natale offrendo l'abbonamento Ultimate ad appena €1 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A quanto pare, sembra proprio che Microsoft stia puntando fortissimo su Xbox Game Pass e, a partire da domani 3 dicembre, sarà disponibile una super offerta per chi vuole provare l'apprezzatissimo servizio. Nello specifico, il colosso di Redmond offrirà da domani (per un periodo di tempo limitato) l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate ad appena €1. L'offerta sarà valida per tutti coloro che non hanno mai effettuato la sottoscrizione a Ultimate e permetterà di usufruire dell'abbonamento per i primi 3 mesi. Oltre ai titoli in arrivo come Control, DOOM Eternal e Dragon Quest XI S, i giocatori avranno accesso a 30 giorni di abbonamento a Disney+ e ai giochi EA Play in arrivo dal 15 ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A quanto pare, sembra proprio che Microsoft stia puntando fortissimo sue, a partire da domani 3 dicembre, sarà disponibile una super offerta per chi vuole provare l'apprezzatissimo servizio. Nello specifico, il colosso di Redmond offrirà da domani (per un periodo di tempo limitato) l'ad€1. L'offerta sarà valida per tutti coloro che non hanno mai effettuato la sottoscrizione ae permetterà di usufruire dell'per i primi 3 mesi. Oltre ai titoli in arrivo come Control, DOOM Eternal e Dragon Quest XI S, i giocatori avranno accesso a 30 giorni dia Disney+ e ai giochi EA Play in arrivo dal 15 ...

Eurogamer_it : #XboxGamePass: l'abbonamento Ultimate in una super offerta. - GiocareOra : VA-11 HALL-A porta l'azione di barman cyberpunk su Xbox Game Pass - infoitscienza : Xbox Game Pass in super offerta: 3 mesi per 1 dollaro - infoitscienza : Xbox Game Pass dicembre 2020: i giochi gratis includono Control e Rage 2 - giafea : Control, Doom Eternal e tantissimi altri titoli in arrivo su Xbox Game Pass -