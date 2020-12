Riaprono le scuole a Rende: si torna in classe il 9 dicembre (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è tenuto mercoledì pomeriggio un vertice con le dirigenti scolastiche e la task force di esperti guidata dal dottore Pasquale Verre in merito alla situazione scolastica a Rende (Cosenza). Lo comunica su facebook il sindaco Marcello Manna. Si torna a scuola anche nel popoloso centro alle porte di Cosenza. “Si è scelto, di concerto con le autorità convenute all’incontro ed il parere favorevole dell’Asp, di adottare un nuovo provvedimento a tutela della salute pubblica che garantisca diritto alla salute e all’istruzione. Nonostante viviamo ancora tempi di emergenza sanitaria dobbiamo però far sì che i nostri studenti possano seguire le lezioni in presenza alla luce della diminuzione dei casi di contagio e al rafforzamento del sistema sanitario da parte della regione” così scrive il sindaco Manna. “Si è deciso dunque di optare per la riapertura ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è tenuto mercoledì pomeriggio un vertice con le dirigenti scolastiche e la task force di esperti guidata dal dottore Pasquale Verre in merito alla situazione scolastica a(Cosenza). Lo comunica su facebook il sindaco Marcello Manna. Sia scuola anche nel popoloso centro alle porte di Cosenza. “Si è scelto, di concerto con le autorità convenute all’incontro ed il parere favorevole dell’Asp, di adottare un nuovo provvedimento a tutela della salute pubblica che garantisca diritto alla salute e all’istruzione. Nonostante viviamo ancora tempi di emergenza sanitaria dobbiamo però far sì che i nostri studenti possano seguire le lezioni in presenza alla luce della diminuzione dei casi di contagio e al rafforzamento del sistema sanitario da parte della regione” così scrive il sindaco Manna. “Si è deciso dunque di optare per la riapertura ...

Ultime Notizie dalla rete : Riaprono scuole Basilicata, riaprono scuole elementari e medie? ORDINANZA Orizzonte Scuola Piazza Armerina: nessuna novità per l’apertura delle scuole e del mercato settimanale

Il sindaco di Piazza Armerina,Nino Cmmarata, ha annunciato che nonostante la progressiva riduzione dei contagiati, il cui numero si è ridotto notevolmente rispetto alla scorsa settimana, le scuole ri ...

Scuola, vaccino a prof e studenti. Azzolina spinge per riaprire il 14, no dei Governatori

Il vaccino a studenti e docenti - oltre che agli operatori sanitari e alle persone fragili - deve essere assicurato in via prioritaria: è il primo impegno per l'esecutivo di ...

