Napoli prepara monumento Maradona. Dove posizionarlo ed in che posa immortalare D10S? (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lo Stadio San Paolo è già, di fatto, diventato Stadio Diego Armando Maradona. Il murales dei Quartieri Spagnoli con l’affresco di Maradona è diventato un luogo di culto e pellegrinaggio laico. Le magliette celebrative di Maradona vanno a ruba, come quello che furono stampate ( con l’immagine di Pino Daniele) al suo arrivo in città. Insigne con una punizione alla Maradona ha innescato la trionfale vittoria del Napoli di Rino Gattuso contro la Roma Ma Napoli vuole fare ancora di più per rendere omaggio a Maradona. Ad una settimana alla scomparsa il ricordo non si attenua, anzi la memoria personale e collettiva di Maradona cresce con il trascorrere delle giornate. Ed il popolo di Napoli invoca a gran voce anche la realizzazione di un ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lo Stadio San Paolo è già, di fatto, diventato Stadio Diego Armando. Il murales dei Quartieri Spagnoli con l’affresco diè diventato un luogo di culto e pellegrinaggio laico. Le magliette celebrative divanno a ruba, come quello che furono stampate ( con l’immagine di Pino Daniele) al suo arrivo in città. Insigne con una punizione allaha innescato la trionfale vittoria deldi Rino Gattuso contro la Roma Mavuole fare ancora di più per rendere omaggio a. Ad una settimana alla scomparsa il ricordo non si attenua, anzi la memoria personale e collettiva dicresce con il trascorrere delle giornate. Ed il popolo diinvoca a gran voce anche la realizzazione di un ...

