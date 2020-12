Milano - Due vigili investono una donna sulle strisce pedonali e scappano via (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Hanno investito una donna sulle strisce pedonali e poi sono scappati, salvo poi decidere di costituirsi il pomeriggio del giorno successivo. accaduto a Milano in via Vasari, nel quartiere di Porta Romana, ma i presunti pirati della strada non sono persone qualsiasi: si tratta, infatti, di due agenti della polizia locale, ora indagati con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali, con l'aggravante dell'omissione d'atti d'ufficio in virtù della loro qualifica di pubblici ufficiali. La donna, 67 anni, è finita in ospedale con ferite giudicate guaribili in di trenta giorni. Sequestrata l'auto. L'episodio risale a circa un mese fa, precisamente al 2 ottobre scorso, ma la vicenda è stata resa nota dal quotidiano Libero solo nelle ultime ore. Secondo la ricostruzione, i due ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Hanno investito unae poi sono scappati, salvo poi decidere di costituirsi il pomeriggio del giorno successivo. accaduto ain via Vasari, nel quartiere di Porta Romana, ma i presunti pirati della strada non sono persone qualsiasi: si tratta, infatti, di due agenti della polizia locale, ora indagati con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali, con l'aggravante dell'omissione d'atti d'ufficio in virtù della loro qualifica di pubblici ufficiali. La, 67 anni, è finita in ospedale con ferite giudicate guaribili in di trenta giorni. Sequestrata l'auto. L'episodio risale a circa un mese fa, precisamente al 2 ottobre scorso, ma la vicenda è stata resa nota dal quotidiano Libero solo nelle ultime ore. Secondo la ricostruzione, i due ...

Gli agenti si sono costituiti il giorno successivo: sono indagati con l'accusa di omissione di soccorso e lesioni personali, con l'aggravante di omissione d'atti d'ufficio ...

