Maria De Filippi svela il suo sogno nel cassetto | non immaginereste mai qual è!

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)Deil suonel: nonmaiè, ecco cosa ha detto l’amatissima conduttrice nel dettaglio.Deè conosciuta da tutti come una delle più famose presentatrici italiane, una vera e propria regina della tv. Conduttrice e produttrice, è una donna dalle mille risorse, che vanta un successo incredibile nel nostro Paese. I suoi programmi sono tra i più seguiti dal pubblico, da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, passando per Amici e Temptation Island, di cui è produttrice. Anche la vita privata diè costantemente sotto i riflettori, anche se lei è super riservata e racconta il minimo indispensabile.De ...

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

L’appuntamento con il daytime di Amici 2020 è appena iniziato ma Maria De Filippi è già al lavoro sul Serale, che andrà in onda in prima serata in primavera. Secondo quanto rivela il settimanale Vero ...Emma Marrone, selfie con sorriso per la cantante salentina: in posa senza trucco e con cappuccio in testa. "Testa carica di pensieri" ha svelato ...