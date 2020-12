Liu Jo Luxury lancia il suo primo smartwatch (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Liu Jo Luxury entra nel mercato degli smartwatch: il lancio del dispositivo, già acquistabile, è avvenuto sul canale e-commerce di liujo.com Liu Jo Luxury, brand extension per orologi e gioielli a marchio Liu Jo, lancia il suo primo smartwatch: nei giorni scorsi il lancio sul canale e-commerce liujo.com del nuovo prodotto icona della linea Luxury (https://www.liujo.com/it/donna/accessori/orologi ),… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Liu Joentra nel mercato degli: il lancio del dispositivo, già acquistabile, è avvenuto sul canale e-commerce di liujo.com Liu Jo, brand extension per orologi e gioielli a marchio Liu Jo,il suo: nei giorni scorsi il lancio sul canale e-commerce liujo.com del nuovo prodotto icona della linea(https://www.liujo.com/it/donna/accessori/orologi ),… L'articolo Corriere Nazionale.

3tredi : Liu Jo Luxury entra nel mercato degli smartwatch. In occasione del Cyber Monday, il lancio sul canale e-commerce di… - Engage_Magazine : Nuova sfida per la divisione dell’azienda italiana che si occupa di orologi e gioielli a marchio Liu Jo. Il centro… - Notiziedi_it : Liu Jo Luxury, in vendita il primo smartwatch in occasione del cyber monday - siciliafeed : Liu Jo Luxury entra nel mondo degli smartwatch - fisco24_info : Liu Jo Luxury entra nel mondo degli smartwatch: Commercializzato in Europa e Russia, lancio sull'e-commerce -

Liu Jo Luxury si lancia nel mondo degli smartwatch. La brand extension per orologi e gioielli a marchio Liu Jo ha infatti lanciato, ieri 30 novembre, in occasione del Cyber Monday, il suo primo smartw ...