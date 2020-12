“La Raggi? É proprio scema” | l’insulto di Salvini alla sindaca di Roma

Leggi su tpi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Oggi che non abbiamo parlato di campi rom lei vuole riprendere il discorso dei campi rom? Davvero? E cosa dice? Che noi abbiamo aperto i campi rom? Ma questa è scema”. È un Matteoche si lascia andare a espressioni con leggerezza sul conto delladiVirginia. Il leader leghista ieri si è recato presso il parco archeologico di Centocelle, uno dei quartieri periferici della Capitale. È stato accolto da un nutrito gruppo di sostenitori della Lega. In questa circostanza, i simpatizzanti del Carroccio gli leggono alcuni tweet della, attraverso i quali la prima cittadina prometteva delle bonifiche dei campi rom. E l’ex ministro si lascia andare a un commento condito da insulto. Poi, il leader della Lega continua: “Ha fatto il sindaco per ...