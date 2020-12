Io, una giudice popolare al maxiprocesso su Rai 1 giovedì 3 dicembre la docufiction con Donatella Finocchiaro e Nino Frassica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Io, una giudice popolare al maxiprocesso la docufiction su Rai 1 giovedì 3 dicembre, trama e cast Rai 1 va oltre la fiction per raccontare pezzi della nostra storia. giovedì 3 dicembre in prima serata arriva la docufiction Io, Una giudice popolare al maxiprocesso che attraverso filmati d’epoca e ricostruzioni di fiction con Donatella Finocchiaro e Nino Frassica, racconta il maxi processo da una prospettiva inedita. La docufiction è anche in streaming su RaiPlay. Il maxiprocesso di Palermo contro la mafia è stato un evento cardine della storia degli anni ’80, la televisione e il cinema ... Leggi su dituttounpop (Di giovedì 3 dicembre 2020) Io, unaallasu Rai 1, trama e cast Rai 1 va oltre la fiction per raccontare pezzi della nostra storia.in prima serata arriva laIo, Unaalche attraverso filmati d’epoca e ricostruzioni di fiction con, racconta il maxi processo da una prospettiva inedita. Laè anche in streaming su RaiPlay. Ildi Palermo contro la mafia è stato un evento cardine della storia degli anni ’80, la televisione e il cinema ...

IlCastiga : @matteosalvinimi Un conto sono i somari del PD,un conto è che un giudice possa emanare una sentenza tanto folle qua… - F_Tucci : Non dico il mio parere su sta storia di Massari e sulle parole della vittima perchè io in quel foglio avrei scritto… - DitoAll : @macosinonVALE Una domanda mi sorge da qualche anno. Perché in ogni trasmissione serve un giudice? Hanno finito i t… - infoitcultura : Donatella Finocchiaro: Io, una giudice popolare al Maxiprocesso - Ricorsi : Se desideri una consulenza gratuita su questo argomento, puoi contattarci al numero 08.100.30.533 (dal lunedì al ve… -