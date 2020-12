Gabriel Garko e Stefano De Martino al GF Vip, il desiderio di Maurizio Costanzo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gabriel Garko è stato a lungo corteggiato da Alfonso Signorini, che lo voleva come concorrente del GF Vip 5. Nonostante l’attore di Callas Forever non sia uno dei vipponi, è comunque stato uno dei protagonisti di questa edizione del reality, grazie ovviamente al suo “coming out” fatto attraverso una bella lettera scritta per Rosalinda. Non solo Alfonso, c’è un altro famoso giornalista e conduttore che vorrebbe vedere Gabriel nella casa più spiata d’Italia. Ospite a Casa Chi Maurizio Costanzo a dichiarato che farebbe entrare volentieri Garko e Stefano De Martino al GF Vip. “Io vedrei bene De Martino e Gabriel Garko in casa. Darebbero una bella mossa e gli altri si accorgerebbero che Pierpaolo Pretelli ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 dicembre 2020)è stato a lungo corteggiato da Alfonso Signorini, che lo voleva come concorrente del GF Vip 5. Nonostante l’attore di Callas Forever non sia uno dei vipponi, è comunque stato uno dei protagonisti di questa edizione del reality, grazie ovviamente al suo “coming out” fatto attraverso una bella lettera scritta per Rosalinda. Non solo Alfonso, c’è un altro famoso giornalista e conduttore che vorrebbe vederenella casa più spiata d’Italia. Ospite a Casa Chia dichiarato che farebbe entrare volentieriDeal GF Vip. “Io vedrei bene Dein casa. Darebbero una bella mossa e gli altri si accorgerebbero che Pierpaolo Pretelli ...

