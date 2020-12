Elisabetta Gregoraci: “Briatore è nero, vuole rivedere gli accordi di divorzio” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Secondo le ultime indiscrezioni l'imprenditore sarebbe furioso per quello che sta accadendo nella Casa più spiata d'Italia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 3 dicembre 2020) Secondo le ultime indiscrezioni l'imprenditore sarebbe furioso per quello che sta accadendo nella Casa più spiata d'Italia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - RutaAllTheWay : Maria Teresa analisi perfetta su Elisabetta Gregoraci ma non avevo dubbi #GFVIP5 #GFVIP - RebsRebssss : Raga dite quello che volete ma qualsiasi persona al posto di pier avrebbe giá sclerato male contro elisabetta. Non… - bizzlesmafia : RT @monachindavide: Elisabetta Gregoraci è la persona più coerente della casa, e chi dice il contrario ha ragione ?? #GFVIP - RoyalGossip2 : Ely tu avrai pianto 2 volte davanti a lui ma lui è 80 giorni che ingoia merda e nonostante tutto ha solo parole di… -