Donatella Versace | l’impegno contro L’AIDS

Leggi su solodonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) La stilista italiana, nota in tutto il mondo per le numerose amicizie con grandi star della scena internazionale, fa sentire su IG la sua voce. Questa voltamette la faccia per la sconfitta dela supporto della fondazione di Elton John.nella giornata mondiale per la sconfitta del, pubblica un post supportando la fondazione del rocketman EltoN John. Nel suo postscrive &rdquo Articolo completo: dal blog SoloDonna