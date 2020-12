Cei: gli orari delle messe saranno compatibili con le norme anticovid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per la Messa di natale sara' necessario prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il 'coprifuoco'". E' quanto indicato nel documento finale del Consiglio ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per la Messa di natale sara' necessario prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in uno compatibile con il 'coprifuoco'". E' quanto indicato nel documento finale del Consiglio ...

infoitinterno : «Valutare stop alle messe di Natale 2020»: la proposta Ue contro il Covid per evitare gli assembramenti. Cei: «Pien… - giomo2 : RT @LaStampa: L’intervento dei vescovi in attesa delle linee guida dell’Europa. «Se le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a u… - giuseppeMI1998 : Si fanno sempre i conti senza l'oste! ma il PAPA Francesco, è stato interpellato? - deskspud : RT @LaStampa: L’intervento dei vescovi in attesa delle linee guida dell’Europa. «Se le liturgie e gli incontri comunitari sono soggetti a u… - LaStampa : L’intervento dei vescovi in attesa delle linee guida dell’Europa. «Se le liturgie e gli incontri comunitari sono so… -

Ultime Notizie dalla rete : Cei gli Consiglio permanente Cei: la rinascita non sia solo economica e sociale Romasette.it Natale, Da Bruxelles arriva la raccomandazione: “Celebrazioni religiose solo on-line”. Ma la CEI non ci sta

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie per gli italiani, oltre alle preoccupazioni per l'emergenza sanitaria e la crisi economica generate dal coronavirus, ...

Consiglio permanente Cei: la rinascita non sia solo economica e sociale

Questi, per il Consiglio permanente Cei, gli apporti che «contribuiscono “dal basso” al rilancio del Paese e alla ripresa di una società di volti. La rinascita, che tutti auspichiamo e a cui tutti – ...

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie per gli italiani, oltre alle preoccupazioni per l'emergenza sanitaria e la crisi economica generate dal coronavirus, ...Questi, per il Consiglio permanente Cei, gli apporti che «contribuiscono “dal basso” al rilancio del Paese e alla ripresa di una società di volti. La rinascita, che tutti auspichiamo e a cui tutti – ...