Azzolina: "Anita ha ragione, i giovani lottino con me per una scuola migliore"

Lucia Azzolina interviene al convegno dell'Associazione nazionale presidi e fa un duro intervento a favore dell'apertura della scuole e la valorizzazione degli studenti. "Questa generazione è fortissima – ha detto la ministra - i ragazzi non sono bamboccioni: sono sempre umiliati ma sui giovani va fatto il nostro migliore investimento, sono pieni di energie e di idee, hanno più saggezza a volte degli adulti. Portano proposte non irraggiungibili; riescono a trovare le vie di mezzo, come è avvenuto per la maturità a giugno scorso. Il paese spesso ha sbagliato e spesso continua a farlo con l'atteggiamento verso i giovani. Gli studenti chiedono di stare a scuola, chiedono di studiare, stanno facendo manifestazioni pacifiche davanti alle scuole".

