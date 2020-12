Autostrada A1 | casello di Firenze Sud chiuso per una notte

Leggi su firenzepost

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori propedeutici all'ampliamento della terza corsia, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 4 alle 6:00 di sabato 5 dicembre, sarà chiusa la stazione disud, in uscita per chi proviene da Bologna