Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)DEL 01 DICEMBREORE 08:35 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-PERMANGONO CODE A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE; ANCORA FORTI DISAGI SULLA PONTINA DOVE PER UN GRAVE INCIDENTE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER CIRCA OTTO CHILOMETRI, TRA VIA APRILIANA E TRIGORIA IN DIREZIONE. CHIUSO IL TRATTO DI STRADA, TRAFFICO DEVIATO SULLA PONTINA VECCHIA E LAURENTINA. ORA UNO SGUARDO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E A24; TRAFFICO ANCORA RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; PER CHI È IN VIAGGIO SULLA CASSIA TRAFFICO ...