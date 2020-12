‘Uomini e Donne’, Giulia De Lellis sbarca al cinema! (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da Uomini e Donne al grande schermo! Ne ha fatta di strada Giulia De Lellis da quando sedeva sulle poltroncine del dating show di Canale 5 alla corte di Andrea Damante, tanto che adesso è pronta a debuttare anche al cinema. A rivelarlo è stata proprio l’influencer romana con un video che ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@GiuliadeLellis103) Da qualche tempo, infatti, Giulia si era defilata un pochino dai social, e aveva rivelato di essere a lavoro su un set di Roma che la stava tenendo molto impegnata. Il set in questione, dal video diffuso in rete questa sera, sembra essere proprio quello del prossimo film di Fabio Volo. Non sappiamo ancora altri dettagli su ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da Uomini e Donne al grande schermo! Ne ha fatta di stradaDeda quando sedeva sulle poltroncine del dating show di Canale 5 alla corte di Andrea Damante, tanto che adesso è pronta a debuttare anche al cinema. A rivelarlo è stata proprio l’influencer romana con un video che ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@de103) Da qualche tempo, infatti,si era defilata un pochino dai social, e aveva rivelato di essere a lavoro su un set di Roma che la stava tenendo molto impegnata. Il set in questione, dal video diffuso in rete questa sera, sembra essere proprio quello del prossimo film di Fabio Volo. Non sappiamo ancora altri dettagli su ...

