**Ue: Franceschini, 'Europa si doti di piattaforma digitale per contenuti culturali'** (2) (Di martedì 1 dicembre 2020) (Adnkronos) - Il ministro Franceschini ha poi sottolineato la necessità di Patto Europeo per la lettura, un impegno forte dell'Unione Europea e dei Paesi membri per la promozione della lettura, adottando strumenti di sostegno e tutela del settore delle librerie indipendenti attraverso misure economiche, di agevolazione fiscale, di sostegno e formazione alla professione dell'editoria. La proposta ha trovato il sostegno della Commissaria alla Cultura, Marija Gabriel, e di alcuni Paesi fra cui Francia, Spagna, Germania, Lituania, Slovenia, Grecia, Cipro e Romania. Il titolare del Mibact ha concluso il suo intervento ricordando che l'Italia è ora impegnata nel G20 di cui ha assunto da oggi la presidenza per un anno. Questi temi saranno al centro del G20 cultura 2021, che si terrà a maggio sotto la presidenza italiana ponendo l'accento sulla necessità di favorire la nascita ...

