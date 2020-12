“Teslaquila” diventa realtà | ecco l’ultima follia di Elon Musk

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 1 dicembre 2020) Quando è apparsa per la prima volta, la tequila di Tesla era una trovata dell’April Fools sull’account Twitter di. Si chiamava anche “Teslaquila“. Ma quel nome, alla fine, non sarebbe arrivato al prodotto finale – che invece era molto, molto reale. Il nomenon è possibile a causa delle normative del settore della tequila. La parola “tequila” è una denominazione di origine; significa che i diritti di usare questa parola appartengono solo all’agroalimentare della tequila. Ciò significa anche che nessuno può registrare la parola come propria proprietà. Il problema del marchio è cheè troppo simile alla parola tequila, secondo il Tequila Regulatory Council (CRT), l’ente responsabile della regolamentazione e dell’autorizzazione di tutti i processi relativi alla produzione, al ...