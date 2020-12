Simone Inzaghi: “Vogliamo la qualificazione. Il Dortmund tra le migliori in Europa” (Di martedì 1 dicembre 2020) La Lazio domani affronterà il Borussia Dortmund al Westfalenstadion. I biancocelesti cercheranno la vittoria per ottenere la qualificazione agli ottavi di finale. In conferenza stampa ha parlato Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste ha così analizzato la partita: “Ce la giocheremo con le nostre armi. Ci saranno tantissime insidie, loro sono una delle squadre più forti d’Europa. Sarà una gara diversa rispetto all’andata. Noi stiamo abbastanza bene, devo centellinare le energie. Giocando così tanto ci sono problematiche inaspettate. Eccetto Muriqi, ho tutti a disposizione anche se devo valutare qualche piccola cosa nei singoli, come Luiz Felipe e Caicedo. Deciderò con calma la formazione”. La qualificazione vicina: “È motivo di grande orgoglio, siamo l’unica squadra italiana imbattuta in Champions e ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) La Lazio domani affronterà il Borussiaal Westfalenstadion. I biancocelesti cercheranno la vittoria per ottenere laagli ottavi di finale. In conferenza stampa ha parlato. Il tecnico biancoceleste ha così analizzato la partita: “Ce la giocheremo con le nostre armi. Ci saranno tantissime insidie, loro sono una delle squadre più forti d’Europa. Sarà una gara diversa rispetto all’andata. Noi stiamo abbastanza bene, devo centellinare le energie. Giocando così tanto ci sono problematiche inaspettate. Eccetto Muriqi, ho tutti a disposizione anche se devo valutare qualche piccola cosa nei singoli, come Luiz Felipe e Caicedo. Deciderò con calma la formazione”. Lavicina: “È motivo di grande orgoglio, siamo l’unica squadra italiana imbattuta in Champions e ...

