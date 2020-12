Si lavora a un nuovo Dpcm anti-Covid: spostamenti restano nodo, divieto tra regioni ma si apre a deroghe (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un decreto legge per bloccare gli spostamenti tra regioni, anche gialle, e un Dpcm con le misure restrittive per le festività natalizie. E' questa la linea su cui sta lavorando il governo, impegnato oggi in una serie di incontri per mettere a punto i provvedimenti. Stamani i ministri degli Affari regionali e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza, hanno incontrato i rappresentanti delle regioni; poi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riunito prima i capigruppo di maggioranza e quindi i capi delegazione dei partiti di governo.Secondo le indiscrezioni emerse, l'orientamento è quello di bloccare gli spostamenti tra le regioni tra il 21 dicembre e il 6 gennaio (e per questo servirebbe il decreto legge, in quanto "giuridicamente più ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Un decreto legge per bloccare glitra, anche gialle, e uncon le misure restrittive per le festività natalizie. E' questa la linea su cui stando il governo, impegnato oggi in una serie di incontri per mettere a punto i provvedimenti. Stamani i ministri degli Affari regionali e della Salute, Francesco Boccia e Roberto Speranza, hanno incontrato i rappresentdelle; poi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riunito prima i capigruppo di maggioranza e quindi i capi delegazione dei partiti di governo.Secondo le indiscrezioni emerse, l'orientamento è quello di bloccare glitra letra il 21 dicembre e il 6 gennaio (e per questo servirebbe il decreto legge, in quanto "giuridicamente più ...

