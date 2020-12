Sarà un Natale Covid. L’Iss invita ad evitare aggregazioni. Brusaferro: “L’obiettivo è passare dalla fase di mitigazione a quella di contenimento” (Di martedì 1 dicembre 2020) “Sarà un Natale Covid, che ci auguriamo unico, certamente il primo e speriamo ultimo nella storia che vivremo. Natale Covid significa organizzarci evitando le aggregazioni in maniera più decisa possibile”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del Covid-19. “Ondate successive non sono scritte nel fato – ha detto ancora il numero uno delL’Iss -, nelle stelle, sono scritte anche nel mondo in cui ci comporteremo individualmente e socialmente. Essendo tutti consapevoli dei fattori di rischio possiamo pensare di organizzarci per evitare questo rischio. Avendo consapevolezza che le persone più fragili sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) “un, che ci auguriamo unico, certamente il primo e speriamo ultimo nella storia che vivremo.significa organizzarci evitando lein maniera più decisa possibile”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, nel corso della conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del-19. “Ondate successive non sono scritte nel fato – ha detto ancora il numero uno del-, nelle stelle, sono scritte anche nel mondo in cui ci comporteremo individualmente e socialmente. Essendo tutti consapevoli dei fattori di rischio possiamo pensare di organizzarci perquesto rischio. Avendo consapevolezza che le persone più fragili sono ...

