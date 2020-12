Sampdoria | ecco perché il gup ha prosciolto Ferrero | “Inchiesta incompleta e insufficiente”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ladi Massimoha ingaggiato un’azienda cinematografica, la Vici Srl amministrata dalla figlia Vanessa, versando 1 milione e 159 mila euro per ristrutturare gli impianti sportivi del club a Bogliasco. La stessa azienda ha poi usato parte delle somme per coprire i debiti di altre quattro società del gruppo imprenditoriale del “Viperetta”, come è conosciuto il patron dei blucerchiati. Questi elementi, però, non hanno convinto il gup Alessandro Arturi che ha ritenuto l’indagine della Procura di Roma “, contradditoria eper portare a processo. Per questo motivo il gup ha deciso di prosciogliere l’imprenditore romano. Il giudice, nelle 35 pagine con cui motiva la sentenza, scrive che è lecito chiedersi se non sia stata “l’operazione di trasferimento dei ...