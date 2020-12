Processo omicidio Giulio Regeni: L’Egitto ha deciso di non collaborare con l’Italia (Di martedì 1 dicembre 2020) È stata conclusa l’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano dell’Università di Cambridge scomparso il 25 gennaio 2016 in Egitto al Cairo e ritrovato morto, abbandonato per strada, nove giorni dopo, il 3 febbraio, con evidenti segni di torture su tutto il corpo. Cinque agenti egiziani saranno processati La procura di Roma ha chiesto il Processo di cinque agenti di sicurezza egiziani, essi sono accusati di tortura, rapimento e omicidio del giovane Regeni. Processo che si svolgerà però senza la collaborazione dei magistrati egiziani che si sono allontanati e hanno deciso di procedere con un loro Processo autonomo ma non contro gli assassini di Regeni che giudicano “ignoti” ma contro chi ha rubato gli effetti ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 1 dicembre 2020) È stata conclusa l’inchiesta sulla morte di, il ricercatore italiano dell’Università di Cambridge scomparso il 25 gennaio 2016 in Egitto al Cairo e ritrovato morto, abbandonato per strada, nove giorni dopo, il 3 febbraio, con evidenti segni di torture su tutto il corpo. Cinque agenti egiziani saranno processati La procura di Roma ha chiesto ildi cinque agenti di sicurezza egiziani, essi sono accusati di tortura, rapimento edel giovaneche si svolgerà però senza la collaborazione dei magistrati egiziani che si sono allontanati e hannodi procedere con un loroautonomo ma non contro gli assassini diche giudicano “ignoti” ma contro chi ha rubato gli effetti ...

ilpost : L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - brut_salvadi : L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - gabrielerapis : RT @ilpost: L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - lorepregliasco : RT @ilpost: L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - philipdisalvo : L’Egitto non collaborerà con l’Italia nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni -

Ultime Notizie dalla rete : Processo omicidio Omicidio alla pensione La Santa, il processo si avvicina Corriere del Ticino Processo omicidio Giulio Regeni: L’Egitto ha deciso di non collaborare con l’Italia

La procura di Roma ha deciso di processare cinque membri dei servizi segreti egiziani per la morte di Giulio Regeni ...

Processo per una sparatoria dopo una lite in un locale

In tribunale a Cuneo il processo per tentato omicidio in cui sono imputati padre e figlio accusati del ferimento di una persona con un colpo di pistola al volto. All'origine della sparatoria una lite ...

La procura di Roma ha deciso di processare cinque membri dei servizi segreti egiziani per la morte di Giulio Regeni ...In tribunale a Cuneo il processo per tentato omicidio in cui sono imputati padre e figlio accusati del ferimento di una persona con un colpo di pistola al volto. All'origine della sparatoria una lite ...