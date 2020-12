Paolo Del Debbio con una dieta ho perso 27 chili in pochi mesi (Di martedì 1 dicembre 2020) Il giornalista Paolo Del Debbio è tornato a parlare della sua recente dieta che lo ha portato a perdere ben 27 chili in pochissimi mesi. Una metamorfosi che il conduttore ha raccontato al programma “Un giorno da pecora”, su Radio 1. “Dopo Pasqua ho deciso che bisognava darsi una regolata. Sto facendo anche sport, due-tre volte a settimana faccio sport. Mi alleno un po’, tonifico”. Geppi Cucciari gli ha chiesto se dietro al cambio di look si celi il sentimento per qualche persona. “Un sentimento c’è sempre, e andiamo su! – ha scherzato il giornalista – sono sentimenti che aiutano”. Le festività natalizie Del Debbio le passerà in famiglia: “Starò con le mie due figlie, siamo a tre e ci fermiamo. Il primo Natale a dieta? Magari mangerò ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 1 dicembre 2020) Il giornalistaDelè tornato a parlare della sua recenteche lo ha portato a perdere ben 27inssimi. Una metamorfosi che il conduttore ha raccontato al programma “Un giorno da pecora”, su Radio 1. “Dopo Pasqua ho deciso che bisognava darsi una regolata. Sto facendo anche sport, due-tre volte a settimana faccio sport. Mi alleno un po’, tonifico”. Geppi Cucciari gli ha chiesto se dietro al cambio di look si celi il sentimento per qualchena. “Un sentimento c’è sempre, e andiamo su! – ha scherzato il giornalista – sono sentimenti che aiutano”. Le festività natalizie Delle passerà in famiglia: “Starò con le mie due figlie, siamo a tre e ci fermiamo. Il primo Natale a? Magari mangerò ...

