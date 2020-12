Notte da duri | Conte si aggrappa alla Lula

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tornano Lukaku-Lautaro a Moenchengladbach nella sfida più delicata delle stagione: bisogna vincere e sperare per restare in corsa

Tornano Lukaku-Lautaro a Moenchengladbach nella sfida più delicata delle stagione: bisogna vincere e sperare per restare in corsa ...Avvolta nelle sue contraddizioni, arrabbiata e disperata, come fosse prigioniera in un labirinto da cui da decenni non sa più uscirne. È Messina, la città che viviamo giorno dopo giorno... Ma quando a ...