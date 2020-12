Napoli, bimba morta in casa e ritardo nei soccorsi. Il padre: “Non avevano neanche le forbici” (Di martedì 1 dicembre 2020) “La mia bambina ha respirato per 25 minuti. Sono certo che poteva essere salvata, ma l’ambulanza è arrivata in ritardo e il personale sanitario non aveva strumenti adatti per rianimarla. Ho dovuto prestare le forbici per tagliare il cordone ombelicale”. E’ distrutto dal dolore Mario Conson, pizzaiolo napoletano e marito di Maria Pappagallo, la donna L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020) “La mia bambina ha respirato per 25 minuti. Sono certo che poteva essere salvata, ma l’ambulanza è arrivata ine il personale sanitario non aveva strumenti adatti per rianimarla. Ho dovuto prestare le forbici per tagliare il cordone ombelicale”. E’ distrutto dal dolore Mario Conson, pizzaiolo napoletano e marito di Maria Pappagallo, la donna L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Agenzia_Ansa : #Napoli - Madre positiva al #Covid partorisce in casa neonata prematura, ma la bimba muore. Ambulanza arrivata in r… - rep_napoli : Covid, partorisce in casa, muore bimba prematura: 'Ambulanza in ritardo' [di Irene de Arcangelis] [aggiornamento de… - _luigicontu : RT @Agenzia_Ansa: #Napoli - Madre positiva al #Covid partorisce in casa neonata prematura, ma la bimba muore. Ambulanza arrivata in ritardo… - tusciaweb : Positiva al Covid partorisce in casa, ma la bimba muore Napoli - Partorisce in casa, ma la bimba muore. Tragedia a… - GDS_it : Positiva al #Covid partorisce in casa ma la bimba muore: indagine a #Napoli -